Il tenente Ottavia Mossenta è il nuovo comandante dei carabinieri di Villafranca

Come già annunciato anche su queste pagine, dal giorno 1 Dicembre il comandante dei Carabinieri di Villafranca, Maggiore Fabrizio Massimi, è stato trasferito al primo reggimento “Moncalieri” di Torino”



dichiarando, per l’occasione di aver avuto modo, negli anni, di “conoscere un territorio ed una comunità sempre pronta a sostenere il prossimo, reagendo in ogni circostanza con l’associazionismo più ambizioso e costruttivo per il benessere di tutti”

Dopo il trasferimento ed il primo avvio al lavoro, il suo posto è stato preso in data 7 Dicembre dalla tenente Ottavia Mossenta

La nuova Comandante è originaria della provincia di Pisa, a San Miniato.

Ottavia Mossenta ha 29 anni ed arriva da una prima esperienza di circa un anno al comando del nucleo operativo e radiomobile di Mestre

dove e si è detta onorata di aver potuto svolgere il suo servizio ancora in un territorio bello come quello veneto.

La Tenente Mossenta è laureata in giurisprudenza dopo aver studiato all’accademia di Modena e poi a Roma.

Prima di questi ultimi incarichi è stata insegnate e istruttore nella scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.

