La bambina protagonista di questo video ha 10 anni e ha sorpreso i suoi compagni di classe con una incredibile interpretazione del classico di Leonard Cohen, “Hallelujah”. Kaylee è una bambina autistica, ed ha molte difficoltà nel socializzare con gli altri bambini.

Fino a qualche mese fa non riusciva a parlare in pubblico o a rispondere alle domande dei suoi insegnanti. Cambiando scuola, la piccola ha incontrato un professore che è riuscito a capirla e a trasformarla. Il suo insegnante di musica ha investito molto tempo in lei, aiutandola a riacquistare fiducia in sè stessa, durante lo spettacolo di fine anno Kaylee si è fatta avanti cantando davanti a tutti e lasciando tutti a bocca aperta.

