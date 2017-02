Layla Bateman, una bimba inglese di sette anni, ha pianto per l’emozione quando ha visto per la prima volta una bambola che ha le sue sembianze. Layla è nata con la sindrome da banda amniotica, una rara condizione che causa malformazioni, e da piede equino, una malformazione congenita in cui i piedi sono piegati verso l’interno e verso il basso. Sua madre Emma, stufa di vederla con giocattoli con cui faticava ad interagire, ha commissionato la bambola speciale a sua immagine e somiglianza.

La particolarità di tale bambola è che assomiglia a Layla in tutto e per tutto, malformazioni comprese. “A causa della sua condizione, mia figlia indossa delle stecche, quindi è molto importante per lei avere una bambola uguale a lei” – ha spiegato la mamma – “Tutte le sue altre bambole hanno i tacchi alti, lei non potrà mai indossarli a causa dei suoi problemi ai piedi. E’ qualcosa di unico per Layla, non ne ha mai chiesta una, ma adora la sua nuova bambola”.

La bambola è stata prodotta dalla Little Moo Dolls, una botique online indipendente, con la quale Emma è ancora in contatto per far produrre una serie di accessori speciali: “Non è molto difficile vendere un accessorio come una stecca, quindi ti domandi perché i produttori di giocattoli non abbiano già lanciato questo genere di prodotti sul mercato. Uno dovrebbe essere in grado di trovare una bambola ‘disabile’ allo stesso prezzo delle altre bambole, in fin dei conti tutto quello che serve è solo un po’ di lavoro in più con la stampante 3D”.

VIDEO NELLA PROSSIMA PAGINA