Casalinghe a luci rosse ​nella casa dei migranti

Scandalo a luci rosse a Camaiore, in provincia di Lucca. I vigili si appostano per controllare i migranti e scoprono un viavai di donne del paese verso il centro di accoglienza

Una casa a luci rosse. E non in chissà quale club privato o edificio segreto, ma nel centro di accoglienza per migranti gestito dalla Misericordia a Camaiore, in provincia di Lucca.

Tutto esplode quando Forza Italia, per voce del capogruppo Riccardo Erra, presenta una interrogazione parlamentare su presunti appuntamenti hot nel centro profughi cittadino. I vigili, inviati dal sindaco renziano Alessandro Del Dotto, si appostano per controllare se è vero, come si dice in paese, che gli immigrati (tutti uomini) ospitati nella struttura siano soliti ospitare anche delle ragazze di colore. Certo non per giocare a carte.

Il fatto è che i vigili oltre a riscontrare la presenza, sotto i letti, delle ragazze nigeriane, hanno trovato anche dell’altro. Ovvero, scrive La Nazione, che “il viavai di auto nella notte, che aveva tanto allarmato i vicini di quella casa, era fatto di donne bianche, camaioresi, e qualcuna pare fosse anche sposata”.