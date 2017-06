La coppia acquista un piccolo cucciolo – cinque mesi dopo non riescono a credere ai loro occhi

Si tratta di una decisione molto importante, quella di portare un cane in famiglia. Siamo obbligati a prenderci cura dell’animale per gli anni a venire e quindi non è una decisione da prendere alla leggera.

Ma dopo una lunga e attenta riflessione, dove finalmente tutti i membri di una famiglia decidono di prendere un cane, deve essere presa un’altra decisione – quale razza scegliere, perché sia la più adatta alle proprie abitudini e circostanze?

La coppia Robert e Sue Markham aveva opinioni diverse su quale razza comprare. Il disaccordo derivava dal fatto che Robert non avrebbe voluto un cane troppo grande e Sue decise di andargli incontro.

Con questo in mente Sue andò a visitare un rifugio di animali da sola, dove si innamorò subito del piccolo Yogi. Fu amore a prima vista e il piccolo cucciolo si sarebbe inserito perfettamente nella loro famiglia – pensò.