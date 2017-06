La coppia è in attesa di adottare un neonato – poi il marito dà a tuttMatt e Katie sono una coppia di innamorati. Avevano un sogno: adottare un bambino. Insieme non riuscivano ad averne. Sappiamo tutti quanto possa essere lungo e difficile un processo di adozione. Per Matt e Katie le cose sono andate proprio così.

Nel video qui a seguire, filmato da Genesis Media Solutions, vediamo Matt e Katie nei loro momenti più belli. Vediamo Matt che raggiunge Katie al lavoro per dirle dell’adozione. Inoltre, ha delle notizie inaspettate:

“E’ già nata” le dice.

Con le lacrime agli occhi, e piena di incredulità, Katie esclama sorpresa: “Che cosa?! È già nata?”

Anche noi abbiamo le lacrime agli occhi durante questo momento pieno di tenerezza. Poi Matt continua: “la piccola Natalie è nata a Raleigh e sarà portata a Charlotte. La madre biologica ha perso ogni diritto sulla figlia.”

Segue l’annuncio dell’adozione imminente – e ancora una volta l’emozione è forte!

Poi arriva il momento dell’incontro con la piccola – vederla tra le braccia dei neogenitori è commovente. Ora hanno una nuova vita davanti a sè!