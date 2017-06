La coppia convertita al respirianesimo: “Mangiamo tre volte a settimana”

La coppia convertita al “respirianesimo” che non mangia e si nutre dell’energia dell’universo. Mangiano brodo e frutta tre volte a settimana. Akahi Ricardo e Camila Castello sono due coniugi, poco più che trentenni, che hanno scelto di convertisti al “respirianesimo”.

“Gli uomini possono vivere tranquillamente senza mangiare, purché siano in sintonia con l’energia sprigionata dall’universo e si nutrano attraverso il respiro”. Questo è quello che raccontano al Daily Mail, così come riporta Huffington Post. I due vivono tra l’Ecuador e la California e hanno due figli piccoli.

Dal 2008, dopo il loro viaggio in Sud America, hanno scoperto il respirianesimo e hanno così smesso di mangiare: “Per tre anni Akahi e io non abbiamo assunto cibo, adesso mangiamo occasionalmente se per esempio siamo in compagnia di altre persone o se semplicemente vogliamo assaggiare un frutto”. Prima di iniziare questo percorso avevano seguito una dieta vegetariana per poi passare soltanto alla frutta.