Massimo Giletti, l’8 novembre il debutto con l’Arena su La7: il colpo di grazia alla Rai dei disastri?

Dopo il flop di Fabio Fazio e Che tempo che fa, dopo il flop delle sorelle Parodi, dopo il flop quotidiano nella fascia pomeridiana contro Mediaset e dopo tutti gli altri flop, ora è stata ufficialmente messa nero su bianco la “data di morte” della Rai: il prossimo 8 novembre, tra pochissimi giorni, dunque.

Ma che succede, l’8 novembre? È presto detto: il grande epurato, Massimo Giletti, debutterà su La7 con la sua Arena. Un ritorno attesissimo e in grado di rubare altro pubblico a Viale Mazzini, ma soprattutto in grado di mettere in risalto l’ennesima scelta disastrosa della tv di Stato, ossia cacciare un uomo di successo e seguitissimo quale Giletti per lasciare campo libero ai fallimenti televisivi (pagati coi nostri soldi).

LIBEROQUOTIDIANO