10 SINTOMI DI DEPRESSIONE DA NON SOTTOVALUTARE

La depressione è una condizione da non prendere alla leggera. È bene conoscere quali sono i sintomi di depressione e non sottovalutarli. È inoltre fondamentale rivolgersi ad un medico e seguire la terapia che verrà ritenuta più adatta in base alla salute del paziente per evitare che un nuovo episodio depressivo faccia ritorno in futuro.

Uno dei modi migliori per ridurre al minimo le conseguenze spiacevoli dal punto di vista fisico ed emotivo di un episodio di depressione è quello di riconoscerne i sintomi al più presto e di agire subito.

Non tutti i sintomi della depressione sono facili da identificare e i primi segnali sono diversi da persona a persona. Ecco alcuni sintomi di depressione di cui dovreste tenere conto per proteggere voi stessi o chi vi sta vicino.

1) Mancanza di energia

Di tanto in tanto tutti si sentono privi di energia e per questo non sempre ciò rappresenta un sintomo di depressione secondo Gabriela Cora, esperta del Florida Neuroscience Center. Ma se la mancanza di energia continua ed è accompagnata da cattivo umore e da un calo della motivazione, tale condizione potrebbe essere legata ad un inizio di depressione.