Ancora una volta non ci sono occhi che per loro: George e Charlotte hanno catturato l’attenzione della gente in piazza e degli spettatori davanti alla tv, mentre, affacciati al balcone di Buckingham Palace, osservavano la parata e le acrobazie dei piloti della Raf per il Trooping the Colour, l’evento che ogni anno celebra il compleanno della regina.

Inizialmente il più grande dei royal babies sembrava non essere molto coinvolto dalle esibizioni. Le telecamere della Bbc lo hanno immortalato mentre si esibiva in smorfie imbronciate, con la testa poggiata sulla mano, in una delle pose tipiche che hanno fatto di lui il protagonista di una pagina Facebook, Baby George ti disprezza.

La faccia del bimbo è immediatamente rimbalzata sui social, dove molti hanno espresso “solidarietà” al piccolo, costretto ad annoiarsi per adempire ai doveri familiari. Ma per catturare l’attenzione dei bambini, si sa, basta solo un po’ d’impegno. Poco dopo anche lui riacquista interesse, volge lo sguardo al cielo e insieme alla sorellina saluta con la mano gli aerei che svettano sulle loro teste.