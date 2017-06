Abbiamo letto storie terribili sull’incendio della Grenfell Tower, a Londra, ma questa ha un lieto fine.

Grazie al suo intervento tempestivo, Natasha Elcock è riuscita a salvare la sua famiglia dall’edificio in fiamme, scrive il Daily Star.

La famiglia era bloccata all’undicesimo piano quando l’incendio si stava diffondendo in tutto l’edificio. I vigili del fuoco volevano che le famiglie restassero dov’erano, fino a nuovo ordine. Allora Natasha ha avuto l’idea di allagare tutte le stanze in modo che le fiamme non si diffondessero anche nel loro appartamento. Ha aperto i rubinetti e ha lasciato scorrere l’acqua sul pavimento.

Dopo novanta minuti, i vigili del fuoco hanno chiesto loro di provare ad uscire, ma Natasha si è resa conto che era impossibile dato che la maniglia della porta d’entrata era stata bruciata dalle fiamme. Natasha ha provato a chiamare i vigili del fuoco almeno 100 volte, ma questi sono riusciti ad entrare nel suo appartamento solo alle 3 di mattina per mettere la famiglia al salvo.