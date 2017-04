La fantastica dieta dell’ananas. Perdi 3kg in pochi giorni. Ecco il menù completo

Una dieta dimagrante che abbia soprattutto un effetto drenante e anticellulite? Esiste ed è la dieta dell’ananas. La sua funzione depurativa (da 1300 calorie al giorno per tre giorni) aiuta a perdere qualche chilo ma soprattutto a eliminare il gonfiore e la cellulite. L’ananas è un frutto ricchissimo di acqua e di potassio che è una sostanza in grado di eliminare i liquidi in eccesso.

Il menù della dieta dell’ananas è di 3 giorni in cui si assumono 2 chili di ananas e 100 grammi di tonno, verdure e qualche manciata di frutta secca. Si tratta di un programma alimentare drenante, depurativo e disintossicante veloce per eliminare i liquidi nei tessuti e sgonfiare.

Vediamo un esempio di menù dei 3 giorni, colazione, pranzo e cena:

Colazione: 150 gr di yogurt greco + ananas a fette + 4 noci.

Spuntino: ananas a fette + 4 mandorle Pranzo: 100 gr di tonno + verdure crude o cotte + ananas a fette.

Merenda: ananas a fette + 4 mandorle.

Cena: 150 gr di yogurt magro + ananas a fette + 4 noci Snack: ananas a fette + 4 mandorle.

fonte caffeinamagazine