PRATO. Una ventenne pratese è stata ricoverata nel pomeriggio di San Silvestro all’ospedale Santo Stefano coi sintomi della meningite di tipo C. La notizia è stata confermata dall’Azienda sanitaria Toscana Centro con una nota nella mattinata del 1° gennaio.

“Diagnosticato un caso di meningite da meningococco C, confermato dal laboratorio del Meyer – si legge nella nota dell’Asl – Si tratta di una giovane ragazza di 20 anni residente a Prato e ricoverata dalla tarda serata del 31 dicembre nel reparto di terapia Intensiva dell’ospedale Santo Stefano. I sanitari hanno sospettato subito che si trattasse di sepsi da meningococco ed hanno immediatamente sottoposto la paziente ad adeguata terapia”.

LA TESTIMONIANZA DEI GENITORI

La ventenne ricoverata si era vaccinata a settembre contro la meningite C, abita nella zona di Mezzana insieme ai genitori e ai due fratelli e lavora come estetista nella catena di negozi Jean Louis David. Sono gli stessi genitori a parlarne mentre attendono notizie insieme ad amici e parenti all’esterno del reparto di terapia intensiva del “Santo Stefano”. Nelle ultime due settimane, spiegano, la figlia ha lavorato nel negozio Jld di Novoli, a Firenze, e non risulta che abbia frequentato discoteche. “Mercoledì – spiegano i genitori – nostra figlia ha fatto colazione al Bar Miraglia di viale Marconi a Prato”. Bar che non è compreso nell’elenco Asl dei luoghi nei quali i frequentatori devono sottoporsi alla profilassi.

"Da giovedì aveva la febbre alta – racconta la madre – Pensavamo fosse una semplice influenza. Poi sabato pomeriggio la febbre si è abbassata, ma l'ho vista molto pallida in viso, con le occhiaie scure, e abbiamo deciso di portarla in ospedale. Siamo arrivati alle 16 e nel giro di due ore ci hanno dato la risposta dopo le analisi al Meyer di Firenze: era meningite C". I genitori cercano di farsi coraggio pensando che sarà probabilmente quel vaccino fatto a settembre a salvare la vita alla figlia. "Per ora la tengono in coma farmacologico – dice il padre – Poi stasera vedranno come reagisce. Dicono che per ora la reazione ai farmaci è positiva"