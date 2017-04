BRUGNERA – Prima la festa di matrimonio, poi il dramma. Una famiglia di origine romena, ma residente tra Prata e Codognè, era uscita all’alba dal ristorante Cial de Brent di Polcenigo. Dopo aver trascorso una serata indimenticabile, era salita su una potente Audi A8. Doveva rientrare a casa, ma alle 6 di ieri mattina in via Ponte di Sotto a Brugnera, all’altezza del civico 30, si è consumata la tragedia. L’auto, dopo aver sbandato, è andata a schiantarsi con il muro di cinta di una casa disabitata, accanto a una piccola fabbrica di divani. A tradire Mirela Coman, 40enne residente a Codognè, probabilmente è stato un colpo di sonno.

L’impatto è stato violento e l’auto, dopo aver urtato una Mini Cooper parcheggiata, è finita contro il muro. Nell’impatto Mircea Stan, 64 anni, bracciante in pensione residente in via Marchet a Villanova di Prata, è morto sul colpo. L’uomo, seduto dietro la figlia, è stato proiettato contro il sedile anteriore. Pare non avesse le cinture allacciate. Vicino a Stan c’erano le nipotine di 10 e 2 anni: entrambe sono state trasportate con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone insieme alla conducente della macchina, figlia del 64enne e madre delle piccole. Le loro condizioni non sono gravi. Lotta invece per la vita Ioana Stan, 61 anni, moglie di Mircea, che era seduta accanto alla conducente: è stata elitrasportata all’ospedale di Udine dove si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Sabato sera alla festa di matrimonio c’erano 120 invitati tra romeni e italiani.

leggo