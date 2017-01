Si sono concluse l’altra notte le operazioni di soccorso all’Hotel Rigopiano: tra le 29 vittime ci sono anche Barbara Rosa Nobilio e Piero Di Pietro, residenti a Loreto Aprutino. I due coniugi sono risultati a lungo dispersi: il marito è stato tra gli ultimi a essere rinvenuto sotto le macerie, mentre il corpo della donna era stato recuperato sabato 21. La coppia era nell’albergo di Farindola insieme a Nadia Acconciamessa Sebastiano Di Carlo; di loro si è salvato solo il piccolo Edoardo, figlio della seconda coppia.

I coniugi Di Pietro non hanno potuto purtroppo festeggiare un lieto evento di queste ore: la loro figlia Federica, infatti,si è laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e ha festeggiato con la sorella più piccola, Fabrizia, con altri parenti e amici. Al suo fianco anche gli aderenti all’associazione studentesca ‘Sapienza in Movimento’, che qualche giorno fa aveva dedicato alle due sorelle rimaste senza genitori nella tragedia di Rigopiano queste parole: “Ammiro il coraggio di chi vive, perché solo chi è vivo può capire il dolore della morte”.