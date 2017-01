PISTOIA. «Situazione inumana» al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo, con pazienti costretti a passare la notte in barella, uno accanto all’altro, per mancanza di posti letto nei reparti. «E’ il caos totale, un inferno», racconta Barbara (nome di fantasia, come chiesto dalla donna). Sua madre ha dovuto affrontare la notte tra lunedì e martedì al pronto soccorso, in attesa di una trasfusione che sarebbe dovuta arrivare ore prima e di un posto letto fantasma in medicina d’urgenza.

«Le barelle erano attaccate, non si passava tra l’una e l’altra. C’erano persone con febbre alta, tosse, coliche e vomito». Tutti insieme, senza privacy, con terapie fatte in pronto soccorso, che – va avanti la donna – «ormai è diventato un enorme reparto infernale per mancanza di posti letto. Mia madre avrebbe dovuto essere trasferita in Osservazione breve intensiva per le trasfusioni».