Amnesty International France ha denunciato il respingimento, praticamente automatico, verso l’Italia dei migranti che arrivano nel Sud-est della Francia, compresi i minori non accompagnati.

E il tutto accade, denuncia l’Ong, senza che venga in alcun modo esaminata la loro situazione, come invece prevede la legge, e quindi configurando una violazione del diritto di asilo.

“Esiste un quadro legale e questo quadro va rispettato”, ha sostenuto Jean-François Dubost, che ha coordinato una missione di monitoraggio di Amnesty International France a fine gennaio nella zona frontaliera tra Francia e Italia.

“Le persone controllate alla frontiera si ritrovano in grande maggioranza private di qualsiasi possibilità di far valere i loro diritti, in particolare quello di chiedere asilo”, evidenzia l’Ong in un comunicato.