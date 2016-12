Giorni caldi, anzi caldissimi a Roma, per il Movimento 5 Stelle. Ovvio, si parla della sindaca del disastro, Virginia Raggi, che tanti imbarazzi sta creando ai grillini (l’ultimo, il crollo nervoso e il pianto alla messa natalizia). Secondo indiscrezioni di stampa il piano del M5s sarebbe “dimetterla” al più presto e, forse, spianare la strada ad Alessandro Di Battista: l’idea sarebbe di candidarlo a sindaco in una nuova corsa elettorale, dove dopo il caos della giunta Raggi sarebbe forse l’unico in grado di poter strappare una difficile seconda vittoria. Una scelta che, però, crea anche dei malumori all’interno del Movimento: “dirottare” Dibba a Roma sarebbe un modo per spianare la strada a Luigi Di Maio candidato premier, un’investitura che, come è arcinoto, non tutti i pentastellati hanno digerito.

E così, in un contesto intricato e dove le tensioni rischiano di deflagrare, comincia a circolare un altro nome clamoroso. Secondo quanto scrive affaritaliani.it, i grillini avrebbero un’idea pazzesca per il candidato premier. A svelarla è “Teo”, nomignolo dietro al quale, si legge, “si cela uno dei più importanti cronisti parlamentari italiani”. E l’idea sarebbe Milena Gabanelli: lei la candidata premier del M5s? Possibile che la proposta arrivi. Così come è possibile, per non dire probabile, che Milena la rifiuti, proprio come disse “no, grazie” nei giorni in cui i grillini la volevano al Quirinale (nella corsa dove poi la spuntò Sergio Mattarella).

Roma, 27 dicembre 2016

fonte liberoquotidiano