Ecco la risposta di Ikea.

In questi giorni, gli appassionati di moda non parlano d’altro che della borsa di Balenciaga che potrete possedere per la modica cifra di 1.695 € e che sembra del tutto identica al borsone azzurro dell’Ikea, che invece costa 60 centesimi.

Se vogliamo proprio dare una colpa, non è certo della moda in sé, piuttosto della ripertinentizzazione coatta degli oggetti iconici della cultura pop, che vengono decontestualizzati e ricollocati in un altro ambito, in questo caso ben più posh.

L’internet, che di post-qualcosa se ne intende, nei giorni scorsi è stato invaso da commenti e meme sulla borsa fashion che sembra quella dell’Ikea, di cui vi facciamo vedere un comodo raffronto qui sotto:

La borsa Balenciaga (fortunatamente in € costa un po’ meno)

boredpanda

La borsa FRAKTA di Ikea

ikea

Ed ecco il risultato finale nel caso vi domandiate quale delle due borse sfoggiare per essere i più fighi del quartiere:

Ikea è stata allo scherzo e ha deciso di replicare alla borsa di Balenciaga, effettivamente fin troppo ispirata alla loro creazione, e con l’aiuto dell’agenzia svedese ACNE ha creato una campagna pubblicitaria ironica che aiuta a distinguere le due borse, come vedete nell’immagine quei sotto.

acnecollective

Come identificare la borsa FRAKTA di Ikea: 1) SCUOTILA, se emette fruscio è quella vera. 2) È MULTIFUNZIONE, può portare l’attrezzatura da hockey, i mattoni e pure l’acqua. 3) SPORCALA, una vera FRAKTA la puoi semplicemente lavare con un tubo da giardino quando è sporca. 4) IL PREZZO, costa solo 0,60 €.

Bella anche l’immagine simile a quella della pubblicità della borsa Balenciaga. È evidente che Ikea sappia come trollare più e meglio dei tanti professionisti dell’internet. Un applauso.

GUARDA IL POST DI IKEA

