Omicidio di Montesilvano, il killer ha un nome: in carcere picchiata la sorella da tre detenute

Montesilvano. Ha un nome l’uomo ricercato per l’omicidio del 21enne Antonio Bevilacqua, ucciso la notte tra venerdì e sabato scorsi in un pub di Montesilvano con un colpo di fucile al volto. Su di lui si sono concentrate immediatamente le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo, coordinate dal pm Paolo Pompa, basandosi innanzitutto sulle immagini di una telecamera di sorveglianza posta all’esterno del locale. Ripresa per intero la scena dell’arrivo dell’uomo che entra nel pub per esplodere il colpo, per poi scappare a piedi. Due i frangenti che lo hanno incastrato: un frame in cui si intravede il volto e un testimone.

Una lite la causa dell’omicidio: secondo la ricostruzione fornita ai Carabinieri, tra i due sarebbe volata la parola “infame”, termine non accettato. Il testimone avrebbe riferito ai militari che il presunto assassino, dopo la lite, si sarebbe allontanato per procurarsi una mazza a consumare la vendetta, invece è poi tornato con un fucile.