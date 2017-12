E’ un grave malore quello che ha colpito Nadia Toffa, nota inviata delle Iene autrice tra le più importanti inchieste del programma in onda su Mediaset. La Toffa si sarebbe sentita male in una camera d’albergo, in soggiorno a Triste

Lo riporta Repubblica.it

La giornalista sarebbe stata soccorsa immediaramente e quindi, intervenuto subito il 118, trasportata in ospedale (Cattinara) dove sarebbe stata ricoverata subito in terapia intensiva

Secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica.it

La Toffa sarebbe in gravi condizioni, ma non note le ragioni per cui fosse in città

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI