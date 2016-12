I siti bufalari hanno spesso preso di mira figure particolarmente divisive, concentrandosi recentemente su esponenti politici come Laura Boldrini e Kashetu Kyege detta Cécile, per attribuire loro dichiarazioni inventate di sana pianta. Il successo è assicurato: le bufale venivano puntualmente condivise, con tanto di commenti sdegnati, insulti e minacce. Una vera e propria macchina della viralità cui nessun sito bufalaro, satirico o meno, si è mai distratto. Un esempio è Il Corriere di Roma, che risulta attualmente oscurato, che tempo fa aveva pubblicato una falsa dichiarazione dell’ex ministro Kyenge, la quale avrebbe detto che i mercatini di Natale siano un’offesa per le altre religioni e quindi andrebbero vietati.

Una frase completamente inventata, come altre attribuite alla Kyenge, ad esempio una memorabile sul colosseo. La bufala è vecchia, ma è tornata in auge in questi giorni, complice anche l’attentato a Berlino: un camion dirottato è stato scagliato contro i pedoni nel bel mezzo di un mercatino di Natale. I soliti burloni della rete hanno colto l’occasione per riproporre questa vecchia bufala, incitandone quindi la diffusione. E i commenti di odio nei confronti della Kyenge che “starebbe dalla parte dei terroristi islamici” si sono sprecati.

La diretta interessata ha ritenuto opportuno precisare la questione su facebook. Ecco cosa ha scritto, equivocando solo le tempistiche della bufala, che è assai vecchia:

“Ci vuole un’indicibile crudeltà per scendere cosi in basso all’indomani dell’immane tragedia consumatasi a Berlino: strumentalizzarla cinicamente per proseguire un’opera scientifica di incitamento ed istigazione all’odio razziale. “I mercatini di Natale sono un’offesa per le altre religioni, andrebbero vietati” è l’ultima frase bufala che mi viene attribuita, inventata di sana pianta e pubblicata proprio il giorno dopo la strage al mercatino di Natale di Berlino dal fantomatico Corriere di Roma, per essere ripreso in rete a macchia d’olio. Cosa che è avvenuta puntualmente. Al di là della mia persona, ci vuole davvero una grande e cinica crudeltà. Una crudeltà che voglio mettere sotto i riflettori perché sia sempre più chiaro come funziona quest’opera sistematica di “educazione” all’odio razziale. Funziona proprio cosi: balle colossali su chi viene da un altro paese veicolate con uno scientifico e calcolato cinismo. Ci sono siti specializzati nella generazione seriale di queste bufale a sfondo razziale e partiti specializzati nella medesima pratica quotidiana che investono su questo ‘lavoro di fondo’. Non ho paura, ma davvero, dopo quello che è accaduto lunedì a Berlino, non riesco ad arrendermi all’idea che chi ha creato questa bufala non provi vergogna e abbia una coscienza cosi accecata da non fermarsi nemmeno di fronte alla pietà umana dovuta alle vittime.“