La lettera di Mattia, il piccolo terremotato: “Caro Stato, mi hai dimenticato”

Mattia ha due anni. Ventiquattro mesi, di cui sette passati in un container. Mattia infatti è “il più piccolino della comunità terremotata qui a Muccia”, in provincia di Macerata.

La sua storia è diventata virale dopo che la postina del paese, Simona Orfini, ha deciso di scrivere una lettera da parte di Mattia, per raccontare con la voce del bimbo in quali difficoltà vivono ancora le comunità terremotate, come scrive Il Resto del Carlino.

Caro Stato, mi chiamo Mattia. Da pochi giorni ho compiuto i miei primi due anni di vita. Sette mesi di questa li ho già passati insieme alla mia mamma e al mio papà in un container (..) Ho imparato a mangiare da solo. Faccio la fila come i grandi con il mio vassoietto blu alla nostra mensa. Qui abbiamo avuto la fortuna di avere in aiuto i carabinieri del battaglione Puglia che cucinano per tutti noi. Loro si che mi stanno vicino, non come te, che ti sei dimenticato