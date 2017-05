Cheryl Treadway, madre di tre figli, ha vissuto un incubo, prigioniera nella sua stessa casa. Il compagno, Ethan Nickerson, aveva seri problemi di droga dopo che lui e Cheryl si erano lasciati nel 2015. Secondo il Daily Mail, Ethan aveva minacciato la donna e i tre bambini con un coltello.

Cheryl era terrorizzata e si era chiusa nella camera da letto insieme ai figli per molte ore, poi ha avuto un’idea. Ha convinto Ethan del fatto che i piccoli avessero fame e ha suggerito di ordinare una pizza a domicilio.

Dopo una lunga discussione, Ethan le ha finalmente passato il telefono, dicendole che poteva ordinare la pizza con un’applicazione speciale.

Quando la donna ha finalmente ordinato una pizza, lui le ha ripreso il telefono e l’ha costretta a rimanere nella camera da letto.

Ma Ethan non sapeva che Cheryl era riuscita a chiedere aiuto.

Invece di riempire il campo “messaggio” con un commento sull’ordine, lo aveva utilizzato per chiedere aiuto:

-Per favore, aiutatemi. Chiamate il 911 per me.

Quando il pizzaiolo ha letto il messaggio, ha capito subito che quella donna era in pericolo e ha chiamato la polizia, mandandola all’indirizzo dell’ordine.