La straziante scena ripresa in India da alcuni passanti che poi hanno allertato la polizia che ha avviato una indagine sul caso.

Un bambino in lacrime accovacciato che tenta di succhiare il latte dal seno della madre che però è distesa a terra ormai priva di vita. È la terribile e straziante scena immortalata in un video girato col telefonino da alcuni passanti in India e poi diffuso online. Il tragico episodio scoperto nei pressi dei binari ferroviari a Damoh, nello stato federato dell’India centrale Madhya Pradesh.

Sono stati gli tessi passanti denunciare l’accaduto alla polizia che giunta sul posto ha trovato la donna ormai morta e il piccolo di appena 17 mesi che si era seduto al suo fianco.

“Abbiamo visto una donna distesa vicino alla stazione ferroviaria e abbiamo informato la polizia, ma quando ci siamo avvicinati ci siamo accorti che c’era un bambino accanto a lei che piangeva e cercava di succhiare il suo latte. Aveva le lacrime agli occhi” ha raccontato uno dei testimoni. “Siamo rimasti scioccati dalla scena, era molto triste. La donna era morta mentre il bambino era seduto accanto a lei in lacrime senza nessuna ferita. È stata una scena che non avevamo mai visto prima. È stata molto dura per tutti noi” ha confermato un funzionario di polizia.