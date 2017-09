La migliore crema per il viso è quella della Lidl. Il suo costo è inferiore ai 3 euro e il caso, analizzato da uno studio spagnolo, dimostra che non sempre un costo elevato di un prodotto è strettamente collegato alla qualità. A volte, infatti, paghiamo il prezzo dell’immagine e della marca di un prodotto, anche se non sempre quest’ultimo può essere considerato il migliore per le sue caratteristiche. Queste affermazioni sono state messe in evidenza dall’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti spagnola, che ha effettuato un’analisi comparativa su 17 prodotti per il viso, scoprendo anche che a volte le differenze di prezzo sono davvero notevoli.