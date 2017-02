La donna lo ha adescato offrendogli un rapporto sessuale a pagamento, poi è entrato in azione il marito che lo ha aggredito e derubato del portafogli. E’ accaduto ieri pomeriggio a Roma, ma i due sono stati scoperti grazie a un carabiniere libero dal servizio, effettivo presso la stazione dei carabinieri di Vicovaro. Alla fine l’uomo è stato arrestato e la donna denunciata. L’uomo, mentre stava percorrendo viale Castrense, a Roma, in prossimità della rampa di immissione alla tangenziale est, ha notato due giovani, un uomo ed una donna, che stavano bloccando e strattonando per il collo un anziano. Il militare è immediatamente intervenuto riuscendo a bloccare l’uomo, un romeno di 30 anni, domiciliato nel campo nomadi di via Collatina, già noto alle forze dell’ordine, mentre la donna è risuscita a dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma e della compagnia di Roma piazza Dante che hanno anche avviato le ricerche della donna.

Roma, 17 febbraio 2017