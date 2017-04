Sta facendo il giro del mondo ed è subito diventata virale la foto di questo marito che ha trovato un modo tenerissimo per stare vicino alla moglie malata di cancro e obbligata all’isolamento forzato per via delle cure alle quali è sottoposta. La foto è stata pubblicata su Twitter da Mackenna Newman, la figlia diciassettenne della coppia californiana. La ragazza ha spiegato: “Mia madre, malata di tumore, è costretta all’isolamento per via delle radiazioni che le stanno facendo i medici e mio padre ha approntato una piccola scrivania e una poltrona per sedersi lì e stare sempre con lei. Mi viene da piangere…”.

La ragazza commossa dal gesto dal padre ed evidentemente disperata per la situazione della mamma ha voluto condividere con tutti questo momento di tenerezza infinita e amore. Tantissimi i commenti alla foto, tutti simili a questo: “Questa è la cosa più dolce che io abbia mai visto”. Dopo i tantissimi commenti ricevuti la 17enne ha scritto: “La quantità di amore che ho ricevuto è pazzesca e non mi aspettavo niente di tutto ciò, sono molto grata”. E anche sua mamma ha voluto dire due parole su suo marito: “Jon mi accompagna a ogni appuntamento, a ogni analisi del sangue, a ogni intervento, a ogni radioterapia. Come avete visto, se non può essere proprio accanto a me, va il più vicino che riesce”.

