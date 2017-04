La moglie è stanca del contadino che lavora tutto il giorno, poi gli scatta questa foto e capisce che ha torto

Molte persone non si chiedono mai da dove proviene il cibo che mangiamo. La frutta e le verdure fresche che ogni giorno mettiamo sulla nostra tavola sono davvero buone – ma le famiglie degli agricoltori che le coltivano spesso pagano un prezzo molto alto per questo.

Gli agricoltori trascorrono poco tempo con i propri familiari perché lavorano tantissime ore. Il loro mestiere richiede un grosso sforzo fisico e quando il raccolto non riesce, ci sono anche implicazioni economiche.

Ecco perché Katie Spence Pugh ha deciso di postare questa foto, che è stata condivisa migliaia di volte su Facebook.

Katie era stanca del fatto che il marito, un agricoltore, ritornasse a casa sempre molto tardi. Non aveva mai energie per prendersi cura dei bambini o per darle le attenzioni di cui lei aveva bisogno.

Ma in seguito Katie ha capito che si sbagliava. Ecco che cosa ha scritto su Facebook: “Ho scattato questa foto ieri sera. Era stata una lunga giornata. Ero stanca. Ero arrabbiata. Avevo mandato un messaggio a mio marito, anche se sapevo che non avrebbe fatto alcuna differenza, ma volevo solo che sapesse quanto fossi stanca della situazione. Lui lavorava fino a tardi e io dovevo fare tutto da sola.

Io lavoro full-time, cucino, faccio il bagnetto ai bambini, li porto fuori, pulisco la casa… Ero così stanca che lui non facesse nulla con noi.”

