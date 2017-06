La mucca piange disperatamente e non capiscono il perché – scoprono poi il segreto dell’ex proprietario

Alcuni credono che gli animali non provino sentimenti per nessuno, compresa la propria prole, ma noi siamo certi che il video che state per vedere dimostri esattamente il contrario di questa convinzione.

Da quando Jay Weiner e Elli Salmon avevano salvato la mucca Karma, quest’ultima si lamentava continuamente e gli amici degli animali non sapevano il motivo per cui si lamentasse tanto. Apparentemente non aveva niente che non andasse.

Jay e Ellie sono i proprietari di The Gentle Barn, che è un’organizzazione con una fattoria che ospita 170 animali, tutti salvati o regalati.

Alla coppia era stato tenuto nascosto che la mucca aveva appena dato alla luce un vitello, che le era stato quindi portato via. Ma il triste muggito di Karma è stato sufficiente per Jay e Ellie per decidersi a tornare dall’ex proprietario della mucca per salvare il vitello e nel video qui sotto vi facciamo vedere la toccante reunion tra mamma e figlio.