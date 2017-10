Permasteelisa, l’azienda cinese che in Italia assume soltanto rifugiati

Prima gli italiani? Non si può, non siamo mica in America. Però cerchiamo almeno di non farci discriminare in casa nostra. Ecco. Questo concetto, che dovrebbe essere di elementare comprensione, andrebbe spiegato ai piani alti di Permasteelisa, il colosso delle costruzioni di lusso creato dalla visione lungimirante del veneto Massimo Colomban. Il fatto è che nell’agosto del 2011 la multinazionale è stata acquistata dai giapponesi della Lixil Corporation. E poi, qualche mese fa, è passata nelle mani dei cinesi di Grandland. Valore di mercato: circa mezzo miliardo di euro.

La nuova proprietà ha tanti progetti. Ci mancherebbe. E così ha deciso di assumere personale. Evviva. Il problema è che – come spiegato dalla Tribuna di Treviso – ha preferito dare la priorità ai curriculum dei richiedenti asilo o degli ex profughi che abbiano ottenuto il riconoscimento di protezione internazionale.

Spieghiamo meglio. L’azienda, seguendo la spinta della prefettura, ha diramato degli annunci alle cooperative che ospitano gli immigrati. Specificando che servono persone che conoscano l’italiano e parlino l’inglese o il francese. Che c’è bisogno di un diploma di laurea o professionale. E che non può mancare l’idoneità al lavoro in cantiere e la disponibilità alla turnazione di notte. Insomma, nulla di trascendentale.

E allora la domanda sorge spontanea: va bene che non siamo in America e che abbiamo Gentiloni, mica Trump, ma ci saranno anche dei cittadini italiani, o meglio dei trevigiani, disoccupati (ma anche in cerca di migliore occupazione) che possono ricoprire gli stessi ruoli? Perché va bene l’accoglienza, ma se poi si arriva alla discriminazione degli indigeni, allora c’è qualcosa che non quadra.