La nuova pillola che dà speranza ai malati di cancro ai polmoni

Si tratta di una vera e propria novità che può cambiare l’approccio terapeutico sulle cure contro il cancro. In questo caso, come riporta ilGiorno, il farmaco può agire sul terzo stadio del cancro, ed è in gradi di allungare le speranze di vita di almeno 11 mesi nella fase della “sopravvivenza libera” durante l’avanzamento della malattia. La cura testata è una immunoterapia con durvalumab.

I risultati della ricerca, presentati a Madrid sono commentati dal professor Ugo Pastorino, direttore della struttura complessa di Chirurgia toracica dell’ Istituto nazionale tumori di Milano: “I i risultati dello studio Pacific sono incredibilmente incoraggianti per una popolazione di pazienti che fino a oggi non disponeva di opzioni terapeutiche”.