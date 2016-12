Il fatto è accaduto la notte della Vigilia di Natale, in pieno centro a Faenza, quando i carabinieri della stazione di Granarolo Faentino che stavano partecipando ad un servizio antifurti in città, sono stati fermati da alcuni passanti che avevano in braccio un piccolo Yorkshire malconcio e impaurito, trovato riverso sul ciglio della strada ed evidentemente bisognoso di cure.

Alla fine dell’indagine, i militari dell’Arma hanno denunciato per maltrattamento di animali la proprietaria del cagnolino insieme ad un suo conoscente, che in preda ai fumi dell’alcool avevano lanciato il povero cane dalla finestra del primo piano.

I militari dell’Arma hanno subito considerato che il cagnolino fosse precipitato da una finestra visto che era stato trovato in mezzo ad alcuni cocci di un vaso sicuramente caduto da un davanzale, tuttavia in quel frangente tutte le finestre del condominio si presentavano chiuse, vista l’ora tarda.

Quando i carabinieri, si sono presentati alla porta dell’abitazione al primo piano, hanno identificato un 39enne originario della Polonia che ha raccontato di essere ospite di una 37enne connazionale che in quel frangente stava dormendo. L’uomo, per le sue movenze ed il suo modo di parlare è apparso ai Carabinieri evidentemente alticcio, così come aveva sicuramente abusato con l’alcool anche la 37enne.

In tutto l’ambiente vi era un forte odore di vino ed i militari dell’Arma hanno trovato la donna stesa sul divano con a fianco un calice di vino ancora mezzo pieno, infatti hanno avuto il loro bel da fare per svegliarla. Quando con non poca fatica i carabinieri sono riusciti ad interrogare la donna, ha ammesso di essere proprietaria di un cagnolino Yorkshire di nome “Gigia”, ma in quel momento non sapeva dove il cucciolo si trovasse.