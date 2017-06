Quando spetta la pensione di reversibilità ai nipoti?

La pensione ai superstiti, che può essere di reversibilità o indiretta (a seconda del fatto che il dante causa fosse pensionato o meno), può essere riconosciuta, in determinati casi, anche ai nipoti.

Nel dettaglio, la pensione di reversibilità ai nipoti, in base ai chiarimenti forniti dall’Inps in una nota circolare [1], spetta in due ipotesi:

se il nipote conviveva col nonno (o con la nonna) dante causa e risulta non autosufficiente economicamente;

se il nipote non conviveva, ma risulta verificato il mantenimento abituale da parte del nonno o della nonna dante causa.