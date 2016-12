Omicidio Vittorio Materazzo, la polizia diffonde la foto del fratello Luca Matarazzo latitante

„La Procura di Napoli ha deciso di diffondere una fotografia di Luca Materazzo, 35 anni, ricercato in quanto sospettato di essere l’autore dell’omicidio del fratello Vittorio, 51 anni, l’ingegnere ucciso a Napoli la sera del 28 novembre scorso. Luca Materazzo è sinora l’unico indagato per quel delitto e destinatario di una misura cautelare restrittiva per omicidio.

Il 35enne non è stato trovato dalla polizia che gli dovevano di notificare il provvedimento del gip nei giorni precedenti il Natale nè a casa sua nè nei luoghi da lui frequentati a Capri e Sorrento, ed è ricercato. Gli inquirenti, ritenendo che le foto sinora diffuse dell’uomo non aiutassero il suo riconoscimento, hanno scelto di rendere pubblica un’immagine scattata poco tempo fa in modo da poter avere la collaborazione dei cittadini nelle ricerche.

Roma, 27 dicembre 2016

fonte today