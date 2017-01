Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, ulteriormente intensificati durante il periodo delle festività natalizie, disposti dal Questore di Imperia, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. Ventimiglia, hanno individuato una banda criminale, composta da cittadini romeni, tutti attualmente residenti in Francia, dedita alla commissione di gravi reati contro le persone e contro il patrimonio.

Nella tarda serata, nell’area dell’autoporto, vicino allo svincolo autostradale di Ventimiglia, gli operatori della volante 113 individuavano due autoveicoli ritenuti sospetti per il comportamento assunto dai loro occupanti.

Non appena avvistata la pattuglia tentavano palesemente di evitare il controllo di Polizia producendosi in manovre ambigue.

Due le persone su ciascuna vettura, entrambe con targa francese, bloccate dagli agenti che a bordo rinvenivano otto grosse borse e scatoloni contenenti centinaia di confezioni di profumo delle più note marche del settore, tuttavia contraffatte ad arte.

Alla fine risultavano quasi 1500 i pezzi sequestrati, privi di autorizzazione al trasporto, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.

Nessuno dei fermati era in grado di fornire una motivazione plausibile per il loro possesso così come nessuno sapeva giustificare la detenzione degli arnesi da scasso rinvenuti sui veicoli.

I fermati erano accompagnati nel Commissariato di Polizia e sottoposti a controlli sulle impronte digitali e documentali anche per tramite dei collaterali uffici della Polizia francese.

L’attività era svolta con particolare cura, secondo le specifiche direttive antiterrorismo, adottate per fini soprattutto preventivi, e attuate ormai da tempo in tutti i controlli di Polizia.

Gli agenti, coordinati dal dirigente, accertavano che a carico di uno dei due uomini, C.E.I., di 28 anni, pendeva un mandato di arresto europeo.