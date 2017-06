Milano, sono arrivati i poliziotti cinesi in città: formeranno le pattuglie miste con i carabinieri

Saranno in servizio soprattutto nelle zone più turistiche. Ecco le foto del primo giorno

Tornano in città i poliziotti cinesi. Dopo la cooperazione dello scorso anno, infatti, mercoledì mattina sono entrati nuovamente in servizio a Milano due poliziotti del Paese orientale.

I due agenti, che sono stati accolti con una cerimonia ufficiale in Prefettura, saranno affiancati in questa nuova esperienza dai carabinieri del comando provinciale di Milano. I militari scelti per questo incarico – che durerà fino al 24 giugno – parlano l’inglese e uno di loro conosce anche il cinese.

L’esordio è avvenuto in Duomo, dove i due poliziotti cinesi hanno attirato, e non poco, l’attenzione dei passanti e non si sono tirati indietro di fronte alle richieste di fotografie dei turisti. – FOTO