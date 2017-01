In occasione del primo sbarco dell’anno, gli uomini della Polizia di Stato-Squadra Mobile Questura di Ragusa- con la partecipazione di un’aliquota dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno concluso le indagini in ordine al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che hanno permesso di identificare i due scafisti responsabili. Infatti nella mattinata del 4 gennaio u.s. era giunta presso il porto di Pozzallo la M/V “GOLFO AZZURRO” con a bordo circa 114 migranti tra uomini e donne di varie nazionalità, nei confronti dei quali era stata subito attivata la macchina dei soccorsi.

Nel corso del 2016 la Polizia di Stato ha dato assistenza a 18.488 migranti in occasione di 56 sbarchi e arrestato 200 scafisti di cui 29 minorenni.

Ragusa, 8 gennaio 2017