Ancora un caso di phishing che in queste ore viene segnalato sulla pagina Facebook della Polizia di Stato “Una vita da Social” e interessa Postepay. Questo il messaggio apparso sulla pagina gestita dall’ufficio comunicazione delle forze dell’ordine, corredato da un esempio di come la truffa potrebbe apparire sui nostri smartphone: “Ti arriva con un messaggio sul telefonino: ‘Per motivi di sicurezza, La tua Carta di Credito è stata bloccata. Esegui subito la verifica dei tuoi dati’ e ti invita a cliccare sul link sottostante. Non farlo!!!! Potresti pentirtene amaramente. Nessun Istituto di credito ti chiederà mai di inserire i tuoi dati online. Per approfondimenti e consigli scrivi al commissariatodips.it”.

Si tratta di un’allerta che preoccupa ancora di più in periodi di acquisti natalizi, quando bancomat, carte di credito e carte prepagate sono utilizzate con maggiore intensità. Qualche mese fa, un messaggio avvisava che i dati di accesso al servizio online postepay erano errati: anche in quel caso la pagina Facebook ‘Una vita da Social’ denunciò la truffa. Negli stessi giorni agli utenti Bancoposta veniva inviata una e-mail in cui viene notificato il blocco del conto e della carta Postepay. “Gentile cliente (e seguono nome e cognome esatto collegato all’indirizzo mail, anch’esso esatto, rilasciato al momento dell’apertura del conto) il tuo conto Banco Posta e la tua carta Postepay sono state bloccate per mancanza ricevimento dati richiesti da noi in precedenze”, era il testo dell’e-mail.

Roma, 29 dicembre 2016

fonte