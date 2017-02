Fine settimana impegnativo per gli agenti dell’Ufficio Immigrazione che hanno rimpatriato tre cittadini albanesi, già condannati per spaccio di stupefacenti. Il primo è un 35enne, che si è macchiato del reato nel 2002. Da allora ha vissuto in clandestinità non ottemperando all’ordine di Espulsione grazie alla rete di protezione offertagli da alcuni familiari regolarmente soggiornati in città e nella zona del Trasimeno che gli hanno offerto più volte rifugio. L’ultimo rintraccio dei Carabinieri di Perugia è stato determinante per interrompere il suo soggiorno in Italia: in poche ore è stato espulso ed imbarcato presso l’Aeroporto San Francesco nel volo per Tirana. Il secondo è un 26enne, spacciatore di cocaina rintracciato dai Carabinieri di Torgiano. Era già stato accompagnato in Albania altre due volte nel 2010 e nel 2012, e ogni volta era rientrato violando le frontiere. Dopo questo rintraccio dei Carabinieri è stato arrestato e condannato a sei mesi di reclusione e l’autorizzazione alla sua espulsione. Quindi la Polizia, dopo gli atti di rito, è stato condotto a Fiumicino per il volo per Tirana. Dal Giudice di Pace, nella udienza di convalida, si è giustificato adducendo motivi sentimentali per i suoi viaggi in Italia. Il terzo è uno spacciatore incallito con tre condanne alle spalle e un periodo di lunga detenzione a Capanne, ove ha saldato legami con la locale criminalità. L’ultima espulsione in Albania risale al 2015 e da allora non si era più evidenziato. I Carabinieri lo hanno sorpreso in una abitazione di un connazionale; da lì si è avviato un nuovo viaggio verso Tirana.

Roma, 7 febbraio 2017