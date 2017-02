Da 22 anni in giro per l’Italia a commettere reati

Uno spacciatore tunisino 50enne detenuto a Capanne è stato rimpatriato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione diretto dal Vice Questore Aggiunto Maria Rosaria De Luca. Pur essendo in Italia da 22 anni non ha mai avuto un permesso di soggiorno ed è stato arrestato a Milano, Brescia, Ancona e Perugia per furti o spaccio di stupefacenti. Dall’arresto della Squadra Mobile avvenuto al parco di Santa Margherita due anni fa era a Capanne con una condanna a due anni. Ieri è rientrato, sotto scorta della Polizia, in Tunisia per una espulsione quale misura alternativa alla Detenzione.

Perugia, 19 febbraio 2017