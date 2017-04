È sempre difficile leggere le storie in cui vengono maltrattati poveri animali. Quella che segue non fa eccezione.

Lo scenario ha avuto luogo in Florida, a Williston, mentre la polizia era di pattuglia. I poliziotti hanno sentito un piagnucolio di animale.

Dopo essersi guardati intorno senza vedere nessuna traccia di animali, si sono resi conto di qualcosa di orribile.

I suoni provenivano da un cumulo di terra a cui si stavano avvicinando.

Dopo aver scavato nel punto da cui proveniva il rumore, i poliziotti hanno trovato un povero piccolo cucciolo che era stato lasciato per morto. È stato un miracolo che fosse ancora vivo tenendo in conto che aveva poco ossigeno per respirare.

Il cucciolo aveva solo 7 giorni. Non deve essere stato piacevole per la polizia e il veterinario realizzare che qualcuno potesse essere così crudele e infliggere un tale trattamento a un animale indifeso.

Il cucciolo si chiama Tucker e ha dimostrato una grande grinta attaccandosi subito al biberon.

In poco tempo è stato in grado di essere adottato ed è uno dei veterinari che ha deciso di prenderlo sotto la sua ala. Tucker è oggi un grosso cane a cui non manca nulla.

Siamo felici del finale della storia, ma non possiamo ignorare ciò che ha fatto il precedente proprietario. Questo è imperdonabile! – GUARDA LE FOTO su INCREDIBILE