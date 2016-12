Nel pomeriggio di ieri, a seguito di controlli di routine ad opera dell’ ACEGASAPS AMGA in alcune zone periferiche della città,al fine di verificare sul posto alcuni impianti di sua pertinenza per la distribuzione dell’energia elettrica, avendo riscontrato alcune anomalie in un appartamento trovavano una donna che viveva in un’abitazione molto trascurata e con evidenti segni di degrado; anziana che, alle richieste di verifica degli addetti ACEGASAPS, appariva in stato confusionale e non in grado di articolare discorsi assennati, tanto che si vedevano costretti a richiedere l’intervento di una pattuglia della Squadra Volante.

Non appena giunti sul posto gli agenti dell’U.P.G.S.P. riscontravano una situazione di particolare abbandono, disordine e degrado, ma nel contempo percepivano un forte e chiarissimo odore di marjiuana del quale la donna non sapeva fornire spiegazioni.

Gli operatoti intervenuti, con l’ausilio di una pattuglia della Squadra Mobile, procedevano ad effettuare una perquisizione locale rinvenendo e sequestrando due trolley all’interno dei quali erano stati occultati circa 2 chilogrammi di cocaina, un chilogrammo e mezzo di marjiuana ed una pistola semiautomatica con relativo munizionamento. A causa delle sue condizioni si ritiene che la proprietaria dell’appartamento non fosse consapevolmente a conoscenza del materiale illecito presente in casa sua, ma fosse sfruttata da soggetti senza scrupoli per i loro illeciti affari. Attive indagini in corso.

Roma, 30 dicembre 2016