RUBATA, LA RITROVANO DOPO 8 ANNI IN CONDIZIONI SPAVENTOSE: MUORE POCHE DOPO

Una piccola yorkshire abituata a vivere con una famiglia amorevole e circondata dall’affetto. Emmy è stata strappata dalla sua vita idilliaca nel 2009, per essere molto probabilmente destinata alla riproduzione.

Era scomparsa a Cap d’Agde, vicino Béziers nel Sud della Francia e a distanza di otto anni l’hanno ritrovata a cinquecento chilometri, nei pressi di Bordeaux in condizioni spaventose.

La dolce Emmy era in condizioni pietose, irriconoscibile al punto tale che era anche difficile immaginare che potesse essere uno yorkshire.

Era in un avanzato stato di denutrizione, aveva la scabbia che le aveva fatto perdere tutto il pelo e le stava divorando la pelle, con infezioni e vermi. Uno stato disumano che ha shoccato i testimoni che l’hanno ritrovata e lo stesso veterinario. A grande sorpresa, laddove non vi erano speranza per questa piccola creatura, il veterinario ha individuato il chip ed è riuscito a risalire ai proprietari.