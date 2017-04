Nei giorni in cui il mondo è con il fiato sospeso a causa della crisi tra Washington e Pyongyang, emerge la profezia di Horacio Villegas, autoproclamatosi “messaggero di Dio”, il quale crede che la guerra nucleare esploderà nel centenario della visita di Nostra Signora di Fatima. Il chiaroveggente sostiene di aver predetto la vittoria di Donald Trump alle elezioni degli Stati Uniti fin dal 2015, secondo il Daily Star. Secondo la profezia, l’uomo d’affari miliardario sarebbe diventato il “re degli illuminati” che “porterà il pianeta alla Terza Guerra Mondiale”.

Horacio Villegas aveva avvisato che il leader americano avrebbe attaccato la Siria, cosa infatti avvenuta all’inizio di questo mese, quando Trump ha lanciato un grande attacco aereo su una base aerea a Homs. Ha anche predetto che avrebbe portato la Russia, la Corea del Nord e la Cina nel conflitto globale mortale e ha indicato una data, il 13 maggio, nel centenario appunto dell’apparizione della Vergine Maria a Fatima, in Portogallo. In quel giorno, secondo la fede cattolica, la Madonna avrebbe avvertito le persone che se la Russia non si fosse convertita, Dio avrebbe usato quel Paese per fare del male al mondo.

Il conflitto mondiale avrà, secondo il mistico, breve durata e si concluderà nel centenario dell’ultima apparizione di Fatima, il 13 ottobre 1917. Quel giorno, la Madonna disse: “La guerra andrà a termine e i soldati torneranno presto nelle loro case”. Appena qualche mese dopo si concluse la Prima guerra mondiale. Queste le parole di Horacio Villegas: “Il messaggio principale che la gente deve sapere per essere preparata è che tra il 13 maggio e il 13 Ottobre 2017, questa guerra si verificherà e finirà con devastazione e morte”

