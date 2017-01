Oggi l’euro compie 15 anni di vita, ma rischia di non arrivare alla maggiore età per evidente inadeguatezza. Anche coloro che lo hanno fortemente voluto si sono accorti che non regge e che serve solo a tedeschi e banchieri. In edicola dal 2 gennaio i 101 pentiti dell’euro, ma anche chi aveva provato a mettere in guardia dalle minacce della moneta unica, come Paolo Barnard:

Giornalista, reporter e free lance. Inviato nelle parti più diverse del mondo ha visto tante atrocità di cui porta ancora il ricordo e la rabbia. Divulga per primo in Italia i temi legati alla moderna teoria monetaria di Warren Mosler. Opinionista ingestibile. Leggendaria l’intemperanza sul suo blog, il giorno in cui pubblica una foto col suo poderoso “gioiello di famiglia”. Un assaggio tra i molti: «Se la Grecia fosse ancora uno Stato che emette moneta sovrana non avrebbe nessun problema, perché potrebbe fare quello che fecero gli Usa con un indebitamento assai peggiore 60 anni fa (deficit di bilancio al 25% del Pil): emettere moneta, pagare parti del debito e rilanciare l’economia senza quasi limite. È esattamente quello che fa il Giappone da decenni. Ma avete sentito che vi sia un allarme catastrofico su Usa, Giappone e Gran Bretagna? C’è qualcuno che sta infliggendo a quei tre paesi le sevizie che saranno inflitte ai greci? No!». Categoria: è stato il primo. Per certi versi l’unico.

Roma, 3 gennaio 2017

