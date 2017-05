“Il piano editoriale è pronto e si potrebbe andare online in un mese. In sostanza è come avere una Ferrari in garage e tenerla ferma”: così la giornalista Milena Gabanelli parla, in un’intervista al Corriere della Sera, del nuovo sito di informazione della Rai, previsto dal piano delle news presentato dal direttore generale Antonio Campo dall’Orto e bocciato ieri dal Consiglio di amministrazione della Rai.

Bloccarlo, spiega, “sarebbe veramente un colpevole spreco, poiché il progetto è arrivato a conclusione a seguito dell’invito a procedere della Commissione parlamentare di vigilanza e dello stesso cda Rai”.

Ora, aggiunge, “mi consulterò con il direttore generale e se non sarò messa nelle condizioni di procedere non intendo intascare un minuto di più uno stipendio pagato dai cittadini”.

Gabanelli commenta, poi, la contrarietà della presidente Monica Maggioni che ha espresso uno tra i cinque voti contrari che hanno bocciato il piano: “Me lo ha detto lei chiaramente tre settimane fa”, “credo che abbia altre idee ma non le ho ben capite. Ha sottolineato il fatto che bisogna ridurre le testate mentre qui se ne andrebbe a creare una nuova. In realtà non è così perché una testata online esiste già, ma è al trentesimo posto proprio perché nessuno ci ha mai investito”.

In un colloquio con Repubblica Gabanelli ribadisce che “se ci sono le condizioni per portare a compimento il mio lavoro, bene. Altrimenti sono pronta a trarne le conseguenze”.

today