Il fiocco di neve è un dolce inventato dalla Pasticceria Poppella del Rione Sanità di Napoli la cui ricetta, però, è segreta. Potete provare, però, a creare dei vostri personali fiocchi di neve, simili agli originali.

Il fiocco di neve è un dolce napoletano di tendenza inventato dalla pasticceria Poppella del Rione Sanità. È una piccola brioche ripiena di crema di latte, panna e ricotta, gustosissima e amata da tutti al punto che la ricetta è stata replicata da tutte le pasticcerie di Napoli, tra cui la catena Casa Infante che ha rinominato i fiocchi di neve “nuvole”.

Come fare il fiocco di Neve di Poppella in casa

Preparate un piccolo lievito con 60 grammi di farina e 35 grammi di acqua e fate lievitare il composto per un’ora. Impastate la farina rimasta con il latte e il tuorlo d’uovo fin quando non otterrete un impasto duro. Lasciate riposare per 30 minuti.

