Bologna, rissa a Porta San Vitale: poliziotto con mano fratturata

BOLOGNA Tre poliziotti feriti, uno con una mano fratturata, per sedare una rissa. E’ successo nel tardo pomeriggio di Mercoledì 3 Gennaio a Bologna, in zona Porta San Vitale

In totale quattro persone si sono affrontate a calci e pugni sotto i portici.

La polizia è immediatamente intervenuta dopo essere stata chiamata dai passanti,

Gli agenti sono riusciti a bloccare tre dei litiganti: un 28enne tunisino, un albanese della stessa età e un 29enne, cittadino italiano nato in Brasile.

E’ stato il nordafricano a reagire con maggiore violenza per tentare di sfuggire e un poliziotto si è fratturato una mano con 30 giorni di prognosi

I due colleghi invece hanno riportato lesioni a un gomito e a una gamba (7 e 8 giorni di prognosi).

Il tunisino è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per rissa e inottemperanza all’ordine del questore di abbandonare il territorio italiano, sanzionato per ubriachezza manifesta.

Denunciati per rissa anche gli altri due, mentre il quarto litigante, probabilmente connazionale dell’arrestato, è riuscito a scappare.

Discordanti le versioni sulle cause della scazzottata: l’albanese e l’italiano hanno detto di essere stati aggrediti dopo avere rifiutato l’acquisto di droga,

mentre il tunisino ha raccontato di essere stato aggredito dai due che non avevano gradito un ‘saluto’ con una pacca sulla spalla.