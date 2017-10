Lo scienziato e premio Nobel Tomas Lindahl a Bologna per spiegare la sua scoperta che potrebbe sconfiggere il tumore

“Il punto di arrivo saranno i farmaci che inducono la morte della massa tumorale o la sua cronicizzazione e ci permetteranno di continuare a svolgere la nostra vita, con meno effetti collaterali”.

Lo dice senza timore Tomas Lindahl, Premio Nobel del 2015 per aver scoperto degli enzimi che riparano alcune porzioni di Dna, salvaguardandone le informazioni genetiche. La sua scoperta ha aperto una nuova strada nella notta contro il tumore, una sorta di autostrada che potrebbe trasformare il cancro in una malattia assimilabile al diabete. Quindi se non curabile, almeno controllabile tanto da permettere al malato di vivere con esso fino ad età anziana.

Lindahl sarà ospite domani a Bologna dell’anteprima dell’edizione 2018 del Festival della Scienza Medica e in una intervista al Resto del Carlino spiega dove potrebbe portare la sua scoperta. Una speranza per molti malati e per l’umanità.

Secondo il premio Nobel il tumore potrebbe essere sconfitto grazie “i primi farmaci anticancro che puntano a influenzare i percorsi di riparazione delle cellule tumorali, inibendo enzimi”. In sostanza colpendo determinati enzimi le cellule del tumore non possono moltiplicarsi e così non distruggono l’intero organismo. “Come fermare un muratore che sta costruendo una parete storta”, dice lo scienziato. “La malattia acuta – continua – che conduceva a morte a volte anche nel giro di poco tempo, con questi farmaci potrà essere assimilata al diabete di tipo 2. Terapie che porteranno, se non a guarigione, a una cronicizzazione, intendo malattia della vecchiaia in questo senso”.

Cosa significa “cronicizzare” un tumore? Tenerselo per tutta la vita, ma senza gli effetti collaterali che conoscamo oggi. Come la morte nel giro di pochi anni. “Cronicizzare significa arrivare a tenere sotto controllo la malattia fuori dalle strutture ospedaliere, con farmaci che oltre a combattere le cellule malate siano in grado di assicurare una buona qualità di vita, compatibilmente con la fisiologia dell’invecchiamento”, spiega il luminare.